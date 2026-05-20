نائب جديد يعلن انسحابه من تحالف السوداني

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب عن تحالف الإعمار والتنمية حسن قاسم الخفاجي، يوم الأربعاء، انسحابه من التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، والعمل في البرلمان كنائب مستقل.

وكتب الخفاجي منشوراً على موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، قائلاً: "أُعلن اليوم انسحابي من التحالف، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل باستقلالية أكبر، ومساحة أوسع تمكّنني من أداء دوري النيابي بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية".

وتابع الخفاجي: "لقد خضت داخل التحالف تجربة سياسية مهمة اتسمت بالتعاون والتعاطي المسؤول مع العديد من الملفات الوطنية، وكانت محطة أعتز بها على مستوى العمل المشترك وتبادل الرؤى لخدمة الصالح العام".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن "تحالف العقد الوطني" برئاسة فالح الفياض، و"حركة سومريون" برئاسة أحمد الأسدي، إلى جانب عدد من النواب الآخرين المنشقين عن ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يتزعمه محمد شياع السوداني، تشكيل "تحالف البيان الوطني"، مؤكدين دعمهم للحكومة ووحدة الإطار التنسيقي.

وقبل أيام قليلة، أعلن النائب علي أنهير السراي، انسحابه من كتلة "الإعمار والتنمية"، مؤكداً استمراره في العمل كنائب مستقل داخل مجلس النواب.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة انسحابات من ائتلاف الإعمار والتنمية كان أبرزها انسحاب كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، الأسبوع الماضي، وذلك "على خلفية ما جرى من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، وفقا لما ورد في بيان الكتلتين.