نائب: تفعيل الاتفاق السياسي بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان

شفق نيوز/ أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، حاجة قانون العفو العام إلى توافق سياسي لاقراره، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيساعد في تفعيل الاتفاق السياسي وتركيز الجهود على إقرار القانون.

وقال النائب عدنان الجحيشي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين في مجلس النواب وأبرزها قوانين العفو العام والنفط والغاز وغيرها".

وأضاف، أن "قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق سياسي لإقراره في المرحلة المقبلة"، موضحا أن "مسودة القانون أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان وموجودة حاليا لدى اللجنة القانونية النيابية".

وأكد الجحيشي، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، سنعمل على تفعيل ورقة الاتفاق السياسي، والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، و سنركز على تمرير قانون العفو العام في المجلس".