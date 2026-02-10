نائب تعلن عزم "السيادة" الانسحاب من "نينوى الموحّدة" بمجلس المحافظة

شفق نيوز- نينوى

أعلنت النائب عن تحالف السيادة في محافظة نينوى سمية الخابوري، يوم الثلاثاء، أن التحالف قرر الانسحاب من كتلة نينوى الموحّدة التي تضم قوى سياسية أخرى، عازية القرار إلى خلافات حول إدارة العمل السياسي في الكتلة.

وقالت الخابوري، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف السيادة قرّر الانسحاب من كتلة نينوى الموحّدة داخل مجلس المحافظة، على خلفية خلافات تتعلق بإدارة العمل داخل الكتلة وآليات اتخاذ القرار".

وأوضحت أن هذا "التوجّه يأتي بعد مراجعة داخلية لمواقف التحالف داخل المجلس"، مؤكدة أن "السيادة سيعلن موقفه رسمياً خلال الفترة القريبة المقبلة".

وكانت الخابوري، عضواً في مجلس محافظة نينوى عن تحالف السيادة ضمن كتلة نينوى الموحّدة، التي تضم كتل الحسم والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى لأهلها داخل المجلس، وتضم 14 مقعداً.

ويشهد مجلس محافظة نينوى خلافات سياسية بين كتله لأسباب مختلفة، أثرت على وحدة الموقف داخل الكتلة الواحدة، ما أدى إلى تصدّع عدد من الكتل المتحالفة.