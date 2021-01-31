سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب: تسريبات الاستقطاعات من رواتب الموظفين استنتاجات غير صحيحة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-31T11:43:56+0000
نائب: تسريبات الاستقطاعات من رواتب الموظفين استنتاجات غير صحيحة

شفق نيوز/ وصف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن عبد المنعم الفيلي، التسريبات والأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاعات من رواتب الموظفين بـ"استناجات غير صحيحة، مشيراً إلى أن مناقشة الموازنة لم تكتمل حتى الآن ولم تتخذ أي قرارات نهائية حيال الاستقطاعات ضمن رواتب موظفي الدولة.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز؛ ان انباء الاستقطاعات والضرائب ضبابية واستنتاجات مبكرة، مبينا ان اغلب الكتل السياسية لا تؤيد الاستقطاعات في رواتب الموظفين أو ضريبة الدخل.

واشار الفيلي الى ان مناقشة قانون الموازنة للعام الحالي لم تحسم بشكل نهائي ولازال القانون طور المناقشات بحسب اللجنة المالية النيابية، لافتا الى ان كتلة النهج الوطني ترفض فرض الاستقطاعات او ضرائب دخل على الموظفين، كما ترفض سعر صرف الدولار الحالي في ظل وجود بدائل وموارد اخرى يمكنها رفد الموازنة ومعالجة العجز المالي الى جانب ضغط النفقات غير اللازمة.

وأثارت أنباء فرض ضريبة دخل على رواتب موظفي العراق سخطا و سجالا شعبيا وسياسيا واسعا في ظل تناقض مواقف الكتل السياسية في تأييد او رفض الاستقطاعات والضرائب المحتملة في موازنة 2021.

related

تحالف سائرون يشدد على ضرورة حصول "قناعة كوردية" لتمرير موازنة 2021

Date: 2021-01-30 08:14:53
تحالف سائرون يشدد على ضرورة حصول "قناعة كوردية" لتمرير موازنة 2021

عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

Date: 2020-12-21 08:22:39
عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

Date: 2021-01-19 10:10:50
مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

نائب يفسر معنى الرموز الوطنية بقانون جرائم المعلوماتية: كل فرد يحمل الجنسية العراقية!

Date: 2020-12-13 10:10:34
نائب يفسر معنى الرموز الوطنية بقانون جرائم المعلوماتية: كل فرد يحمل الجنسية العراقية!

المالية البرلمانية تحيل طلبات إدراج العقود والمحاضرين بالموازنة إلى رئاسة الوزراء

Date: 2021-01-12 10:49:46
المالية البرلمانية تحيل طلبات إدراج العقود والمحاضرين بالموازنة إلى رئاسة الوزراء

البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

Date: 2019-11-11 17:33:15
البرلمان يتحدث عن تعويض متضررين ويستضيف بلاسخارت بجلسته المقبلة

البرلمان يلاحق "الخويلدي" ويرسل إليه مفرزة طبية

Date: 2021-01-23 16:22:42
البرلمان يلاحق "الخويلدي" ويرسل إليه مفرزة طبية

"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-10 11:21:40
"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية