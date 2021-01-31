نائب: تسريبات الاستقطاعات من رواتب الموظفين استنتاجات غير صحيحة

شفق نيوز/ وصف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن عبد المنعم الفيلي، التسريبات والأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاعات من رواتب الموظفين بـ"استناجات غير صحيحة، مشيراً إلى أن مناقشة الموازنة لم تكتمل حتى الآن ولم تتخذ أي قرارات نهائية حيال الاستقطاعات ضمن رواتب موظفي الدولة.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز؛ ان انباء الاستقطاعات والضرائب ضبابية واستنتاجات مبكرة، مبينا ان اغلب الكتل السياسية لا تؤيد الاستقطاعات في رواتب الموظفين أو ضريبة الدخل.

واشار الفيلي الى ان مناقشة قانون الموازنة للعام الحالي لم تحسم بشكل نهائي ولازال القانون طور المناقشات بحسب اللجنة المالية النيابية، لافتا الى ان كتلة النهج الوطني ترفض فرض الاستقطاعات او ضرائب دخل على الموظفين، كما ترفض سعر صرف الدولار الحالي في ظل وجود بدائل وموارد اخرى يمكنها رفد الموازنة ومعالجة العجز المالي الى جانب ضغط النفقات غير اللازمة.

وأثارت أنباء فرض ضريبة دخل على رواتب موظفي العراق سخطا و سجالا شعبيا وسياسيا واسعا في ظل تناقض مواقف الكتل السياسية في تأييد او رفض الاستقطاعات والضرائب المحتملة في موازنة 2021.