نائب: تراجع السوداني عن التغيير الوزاري "نقطة ضعف" تحسب عليه

شفق نيوز/ وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، يوم الأحد، بعض الوزراء بأنهم "دون مستوى الطموح"، مؤكداً على ضرورة استبدالهم بآخرين أفضل منهم لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الوزراء في الحكومة يجب استبدالهم لأنهم ليسوا بمستوى الطموح ولا يستطيعون تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به رئيس الحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف "إذا لم يقم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتغيير في الكابينة الوزارية فهذا يعتبر بمثابة نقطة ضعف تحسب على السوداني".

وأشار إلى أن "السوداني قال انه سيبدأ بالتغيير الوزاري بعد مرور ستة أشهر من تقييم عمل الوزراء في الحكومة، وأي تغيير في الكابينة الوزارية سيكون بصالح السوداني، لكن اهم نقطة في التغيير الوزاري ان يكون البديل أفضل من المستبدل".

وسبق وأن أن أبلغت مصادر سياسية مطلعة، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "ينوي تقديم تعديل وزاري على وجبتين، وربما أكثر من ذلك، وسيتم تقديم طلب تغيير الوزراء بنفسه الى مجلس النواب والذهاب الى مبنى المجلس خلال الأيام المقبلة".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "السوداني ينوي تغيير وزراء الدفاع والنقل والموارد المائية في الوجبة الأولى للتعديل الوزاري، وهذا التغيير حسم بشكل نهائي من قبل رئيس الوزراء، وهو يعمل على اكمال دراسة وتقييم عمل باقي الوزراء".