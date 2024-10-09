نائب: تدخلات من خارج نينوى عطلت عمل مجلس المحافظة

شفق نيوز/ أكد النائب عن محافظة نينوى، لقمان الرشيدي، يوم الأربعاء، أن التدخلات السياسية من خارج المحافظة، تسببت في تعطيل عمل مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال الرشيدي، لوكالة "شفق نيوز، إن "التدخلات السياسية التي تمارسها جهات سياسية من خارج المحافظة (لم يسمها) كانت السبب الأبرز في خلق الأزمة السياسية التي شهدها مجلس المحافظة وأدت إلى تعطيله طيلة الفترة الماضية"، مستدركاً: "لولا التدخلات الخارجية في شؤون نينوى لما حدث الخلاف والتعطيل في عمل مجلس المحافظة".

ودعا الرشيدي، أعضاء مجلس نينوى، إلى "تفعيل الحوار وتجاوز كافة الخلافات السابقة، والبدء بمرحلة جديدة وخلق مجلس قوي قادر على إصدار القرارات والتشريعات التي تصب في مصلحة المحافظة".

وعقد مجلس محافظة نينوى أمس الثلاثاء، أولى جلساته بعد مقاطعة وتعطيل استمر لنحو 3 أشهر، بسبب الأزمة السياسية التي ضربت المجلس على خلفية التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية.

وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة الأمس، غير أن الكتلتين أكدتا أن الخلافات ما تزال مستمرة، ولم تحسم بشكل كامل بشأن موضوع الوحدات الإدارية.