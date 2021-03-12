نائب: تخفيض سعر صرف الدولار مرهون بتوافق الكتل السياسية

شفق نيوز/ اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة ندى شاكر جودت، يوم الجمعة، أن تخفيض سعر الدولار في الموازنة مرهون بتوافق الكتل السياسية، فيما توقعت أن يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المالية واللجان الساندة لها انهت موازنة عام 2021 بشكل كامل وخلال فترة زمنية قياسية وارسلت الى رئاسة مجلس النواب"، مبينة انه "تم ترتيب وتعديل وتخفيض بعض الأمور المالية واجراء بعض المناقلات في الموازنة بالشكل الذي أصبحت كاملة وصحيحة".

واضافت ان "تخفيض اسعار الدولار في الموازنة مرهون بالتوافقات السياسية بين الكتل"، مشيرة الى انه "كانت هناك مطالبات بخفض سعر الدولار او ان يكون هناك صعود تدريجي بحيث لا يؤثر على المواطن بهذا الشكل".

وأشارت إلى أن "الخلاف الرئيسي في الموازنة كان هو ما يتعلق بحصة الاقليم وهناك وجهات نظر وحلول حول ذلك".

وتوقعت شاكر؛ أن "يتم عرض الموازنة والتصويت عليها الأسبوع المقبل".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الأثنين الماضي بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.