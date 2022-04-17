نائب بدولة القانون: أنبوب البصرة - العقبة تم الاتفاق عليه في عهد عادل عبد المهدي

شفق نيوز/ أبدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم الأحد، مخاوفها من وصول النفط العراقي إلى اسرائيل عبر اﻷردن.

وقالت نصيف لوكالة شفق نيوز؛ إن "أعضاء مجلس النواب كانت لدينا أسئلة عن أولويات مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة وتبين لنا أن عقد المشروع منذ حكومة عادل عبد المهدي".

وأشارت نصيف إلى أنه بـ"حسب الوزير لم يتم تعاقد او إحالة المشروع لأي شركة وتم تثبيت ذلك كمذكرات أولية".

ولفتت إلى أن "المذكرات مع الدول قد تعتبر ملزمة على العراق".

وتابعت "كانت لدينا تساؤل عن صيغة العقد وإحالته إلى شركة وهناك أيضا مخاوف من وصول النفط إلى إسرائيل والعبور على وادي حوران ووجود التنظيمات الإرهابية من الناحية الأمنية".

وأضافت أن "رئيس جلسة الاستضافة حاكم الزاملي طلب من وزير النفط تزويد البرلمان بكل الأوراق التي تخص إحالة مشروع مد أنبوب النفط في حال الاتفاق عليها".