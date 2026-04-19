نائب: الإطار عازم على عقد اجتماع الاثنين وفي حال تأجيله فسيكون الأخير

شفق نيوز- بغداد

قال النائب عن كتلة الحكمة، أحمد سالم الساعدي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي عازم على عقد الاجتماع المقبل لحسم المرشح لرئاسة الحكومة وفي حال تم تأجيله "فسيكون التأجيل الأخير".

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "الساعات الـ72 المقبلة ستكون حاسمة للاتفاق على المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، والوقت بدأ يضغط على قيادة الإطار لحسم الأمر".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي معني باحترام المدة الدستورية أكثر من غيره، ولا يمكن التسامح والتجاهل بضرب المدة الدستورية المتبقية بعرض الحائط".

وأكد الساعدي أن "هناك إرادة إطارية لعقد اجتماع يوم الاثنين في موعده المحدد وسيكون حاسماً، وإذا تم تأجيل الاجتماع فإنه سيكون الأخير".

وفي وقت سابق اليوم، دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي قوى الإطار إلى عقد اجتماع غداً الاثنين في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكداً أن جدول الأعمال ينحصر بحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء.

وأخفق الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بعقد اجتماع "حاسم" أمس السبت، ليتمّ تأجيله إلى يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.

وكان حزب الدعوة الإسلامية، أكد ظهر اليوم الأحد، أن زعيمه نوري المالكي، ما يزال المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة، فيما نفى تقديم أي بديل عنه.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي لم يتنازل عن ترشيحه حتى هذه اللحظة، وقرار سحب الترشيح يعود للإطار حصراً، باعتباره الجهة التي رشحته بالأغلبية، وعليه فإن سحب الترشيح يجب أن يتم بالآلية نفسها التي تم بها ترشيحه".

ونفى الحزب صحة ما يتم تداوله حول ترشيح المالكي لأي بديل عنه، مضيفاً: "هناك فرق واضح بين أن يتبنى المالكي ترشيح شخصٍ من الأسماء المحددة، وبين أنه يلتزم بترشيح الإطار ويلتزم به".

ورد ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة محمد شياع السوداني، على بيان حزب الدعوة، حيث قال القيادي في الائتلاف خالد وليد، لوكالة شفق نيوز، إن "بيان حزب الدعوة اليوم الذي يؤكد ترشيح المالكي من خلال الإطار يواجه معارضة واضحة بعد سحب ائتلاف الإعمار والتنمية دعمه للمالكي، والتأكيد على مرشحه الوحيد السوداني".

وأضاف أن "المضي مع خيار المالكي سيجعلنا أمام أزمة أكثر تعقيداً، ونؤكد أن دعم ثمانية أطراف داخل الإطار إضافة لدعم الفضاء الوطني يمثل عنصر الحسم"، موضحاً أن "تكليف السوداني ينقصه اتخاذ القرار بالإجماع أو الأغلبية واستكمال عملية تشكيل الحكومة التي ستكون بمواجهة تحديات كبيرة ومعقدة".