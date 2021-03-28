نائب: المنح المالية لذوي المفقودين ستخضع لتدقيق استخباري

شفق نيوز/ اكد النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، يوم الاحد، ان تخصيص رواتب لذوي المفقودين جراء اعمال العنف والحرب مع الارهاب لا يشمل عناصر تنظيم داعش، والمتورطين بجرائم الإرهاب.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، ان "منح الرواتب لذوي المفقودين منذ احداث عام 2014 سيخضع لتدقيق امني وتقاطع معلومات استخبارية دقيقة ومهنية لبيان سلامة موقفهم وعدم شمول العناصر الإرهابية والمدانين بالتعويضات الحكومية".

واضاف "لن نرضى بمساواة الضحايا والمنكوبين جراء الارهاب مع مجرمي المجاميع المسلحة الذين نشروا الخراب والدمار في صلاح الدين وعموم المحافظات المحررة"، داعيا الرأي العام الشعبي والرسمي إلى "انصاف ومساندة أسر فقدت ابنائها و معيلها دون أي اسباب موجبة او تهم تذكر او فقدوا بظروف غامضة".

ودعا الجبارة الى "مراجعة شاملة لملف التعويضات الذي شهد بعض الخروق بشمول إرهابيين بالتعويضات والمنح المالية انصافا لمشاعر ودور الضحايا الذين قارعوا التنظيمات الارهابية وضحوا باغلى ما يملكون".

وتتضمن موازنة 2021 بنودا تنص على منح رواتب وتعويضات لأسر وذوي المغيبين منذ أحداث داعش 2014 وهي محط خلاف بين القوى السياسية الشيعية والسنية.