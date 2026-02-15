نائب: الكافتيريا تجمعنا والبرلمان معطل والصحافة في الخارج

شفق نيوز- بغداد

انتقد نائب عن كتلة الإعمار والتنمية التي يتزعمها محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تعطّل عمل مجلس النواب، مطالباً رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال أحمد الدلفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب يأتون من محافظاتهم إلى بغداد وكأنهم ضيوف يجلسون في الكافتيريا، وعند دخولهم قاعة الجلسة تُرفع مباشرة"، متسائلاً "كيف سنخدم الناس الذين انتخبونا".

وأضاف أن "دور مجلس النواب معطّل بقرار سياسي غير معقول، ولا يستطيع انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "في الدورات السابقة كان الكورد يدخلون بمرشحيهم ويتم انتخاب المرشح من قبل أعضاء البرلمان".

وطالب الدلفي رئاسة مجلس النواب بـ"عقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح بتشكيل الحكومة المقبلة".

وفي سياق آخر، أعلن رفضه "محاولات رئاسة مجلس النواب نقل الدائرة الإعلامية إلى خارج مبنى المجلس"، معتبراً أن "إخراج الإعلاميين يعني منع الإعلام وتعطيل دورهم في نقل الأخبار ونشاطات المجلس".