نائب: العراق يوقف تصدير النفط الأسود لسوريا

شفق نيوز/ كشف النائب مصطفى سند، يوم الجمعة، عن إيقاف تصدير "النفط الأسود"، إلى سوريا، مؤكداً أن قيمة كمية الشهر الواحد من النفط المصدرة لسوريا، تكفي رواتب عقود تربية البصرة لمدة سنة.

وقال سند في تدوينة على موقع أكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) إبتداءً من هذا الشهر، علماً أن قيمة الكميات لشهر واحد تكفي رواتب الـ19 ألف عقد في تربية البصرة لمدة (سنة) ممن تنوي الوزارة التخلي عنهم".

وكان سند قد وجه طلباً الى وزارة النفط، بإيقاف تزويد سوريا بكمية 120 الف طن سنوياً من النفط الاسود "نظرا للأوضاع غير المستقرة" مع اسقاط نظام الاسد.