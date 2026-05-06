نائب: الزيدي سيقدم 14 وزيراً للبرلمان الأسبوع المقبل ويستكمل كابينته بعد الحج

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة بدر، شاكر محمود التميمي، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة علي الزيدي، سيقدم 14 وزيراً من كابينته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وتقديم باقي الوزراء بعد انتهاء موسم الحج.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي سيقدم أسماء 14 وزيراً إلى مجلس النواب في يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل للتصويت عليهم، على أن يستكمل كابينته الوزارية بعد انتهاء موسم الحج على اعتبار أن الكثير من أعضاء البرلمان سيذهبون لأداء مناسك الحج".

وبين أن "الوزارات التي سيقدمها الزيدي من مختلف الكتل السياسية وليست محصورة بالإطار التنسيقي، إنما كذلك من الكتل السنية والكوردية".

وكان النائب عن كتلة الخدمات النيابية، محمد الشمري، قد كشف يوم الاثنين الماضي، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، أبلغ قادة الإطار التنسيقي بنيّته تقديم الكابينة الوزارية في 9 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

في حين كشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مسائياً بحضور رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لمناقشة التشكيلة الوزارية وتصدير النفط بالتنسيق مع إقليم كوردستان والوساطة بين إيران وأميركا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً مهماً سيُعقد مساء اليوم في منزل زعيم حزب الأساس العراقي محسن المندلاوي، بحضور قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، لحسم نقاط الوزارات السيادية والخدمية والاتفاق على آلية توزيعها".

يشار إلى أن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.