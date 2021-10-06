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نائب: الارهاب يحاول افشال الانتخابات في صلاح الدين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-06T10:32:40+0000
نائب: الارهاب يحاول افشال الانتخابات في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن صلاح الدين وعضو الامن والدفاع النيابية مهدي تقي الامرلي،  يوم الاربعاء، أن تعرضات وهجمات تنظيم "داعش" في مناطق ساخنة بالمحافظة "محاولة بائسة" لاستهداف الانتخابات وافشالها.

وقال الامرلي لوكالة شفق نيوز، إن "التنظيمات الارهابية صعدت من هجماتها في المناطق الساخنة لخلخلة الاوضاع الامنية وارسال رسائل رعب فاشلة للمواطن لثنيه عن المشاركة الانتخابية"، مؤكداً "أنها محاولات بائسة لم ولن تحقق اهدافها".

واضاف، أن "داعش الارهابي واعوانه كثف هجماته في قواطع الزركة وجبال حمرين، الساخنة والتي  تعاني بين الحين والآخر الى تعرضات بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة مع قرب موعد الانتخابات طيلة الفترات الماضية".

ولفت الآمرلي، إلى أن "خطر وتزايد الهجمات والمخططات الارهابية إلى جانب الطبيعة الجغرافية للمناطق الساخنة المذكورة انفاً استدعت وجود  قوات الحشد الشعبي فيها الى جانب القوات الامنية لما تمتلكه من خبرات وقدرات قتالية واستخبارية في التصدي للتعرضات واحباطها".

ومضى في حديثه قائلاً، إن "جميع الهجمات والمخططات لن تؤثر على الانتخابات نهائياً بسبب الخطة التي وضعت والتنسيقات الموجودة ما بين القطعات والقوات الامنية".

وتتعرض مناطق عدة في صلاح الدين لهجمات وتعرضات تتركز في المناطق الوعرة أمنياً والفراغات الخالية من التواجد الامني والقرى النائية البعيدة والتي يعدها المختصون رسائل اثبات وجود لا ترقى الى مستوى التهديد.

 

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