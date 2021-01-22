سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب: اتفاق سياسي "جديد" على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2022

Category: سیاسة

Date: 2021-01-22T12:14:19+0000
نائب: اتفاق سياسي "جديد" على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2022

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل كاظم الصيادي، يوم الجمعة، عن اتفاق سياسي جديد يؤكد تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب إلى منتصف العام 2022.

وقال الصيادي لـوكالة شفق نيوز، إن "كل شيء بالدولة العراقية عبارة عن توافق واتفاق ومحاصصة وصفقات سياسية، وما يجري أمام المواطن هو بمثابة تسويف او مماطلة عكس ما يحدث خلف الكواليس السياسية".

وأضاف إنه "من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب بسبب عدم جاهزية المفوضية وعدم توفر الاموال اللازمة، بالإضافة إلى عدم رغبة الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات في منتصف 2022".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد، العاشر من تشرين الأول 2021 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

related

اعتراض كوردي على موعد الانتخابات العراقية: هذه اسبابنا

Date: 2020-08-04 06:09:16
اعتراض كوردي على موعد الانتخابات العراقية: هذه اسبابنا

يسعى لمنصب رئيس الحكومة.. التيار الصدري يكشف شكل قائمته الانتخابية

Date: 2020-11-19 08:57:58
يسعى لمنصب رئيس الحكومة.. التيار الصدري يكشف شكل قائمته الانتخابية

الوطني الكوردستاني يكشف ملامح الدوائر الانتخابية في كركوك

Date: 2020-09-16 11:42:23
الوطني الكوردستاني يكشف ملامح الدوائر الانتخابية في كركوك

النجيفي يطلع الاردن على "اتفاقية الوقفين" ويدعو لحماية الانتخابات من "السلاح المنفلت"

Date: 2020-12-06 10:01:12
النجيفي يطلع الاردن على "اتفاقية الوقفين" ويدعو لحماية الانتخابات من "السلاح المنفلت"

مطالبة نيابية بإشراف دولي على الانتخابات وتحذير من العزوف

Date: 2020-10-10 19:34:08
مطالبة نيابية بإشراف دولي على الانتخابات وتحذير من العزوف

رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-01-05 15:42:23
رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

المفوضية تبلغ الرئاسات الثلاث عدم قدرتها اجراء الانتخابات في حزيران

Date: 2021-01-14 17:23:13
المفوضية تبلغ الرئاسات الثلاث عدم قدرتها اجراء الانتخابات في حزيران

نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

Date: 2021-01-21 10:07:49
نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح