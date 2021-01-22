نائب: اتفاق سياسي "جديد" على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى عام 2022

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل كاظم الصيادي، يوم الجمعة، عن اتفاق سياسي جديد يؤكد تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب إلى منتصف العام 2022.

وقال الصيادي لـوكالة شفق نيوز، إن "كل شيء بالدولة العراقية عبارة عن توافق واتفاق ومحاصصة وصفقات سياسية، وما يجري أمام المواطن هو بمثابة تسويف او مماطلة عكس ما يحدث خلف الكواليس السياسية".

وأضاف إنه "من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب بسبب عدم جاهزية المفوضية وعدم توفر الاموال اللازمة، بالإضافة إلى عدم رغبة الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات في منتصف 2022".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد، العاشر من تشرين الأول 2021 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.