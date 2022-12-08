"نائبه يشكوه لدى القضاء": محمد صاحب الدراجي يرفض ترك منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي

شفق نيوز/ تقدم نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية يوم الخميس، شكوى على الرئيس السابق للهيئة لعدم تنفيذه الأوامر القاضية بعزله.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان علي فخري عبد الحمزة تقدم بشكوى أمام المحكمة المختصة لامتناع المشكو منه محمد صاحب الدراجي عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الغاء قرار مجلس الوزراء 133 الذي بموجبه تعيّن المشكو منه كرئيس لهيئة التصنيع الحربي.

وطالب عبد الحمزة؛ باعتبار الدراجي مخالفا للقانون اضافة الى انتحال صفة رئيس هيئة التصنيع الحربي واغتصاب المنصب بالقوة والترهيب من اجل الاستمرار بمزاولة اعماله والتي تسببت بأضرار جسيمة في الأمن الوطني واضراراً بالمال العام.

وهدد عبد الحمزة؛ باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه (الدراجي) وكل من يثبت تورطه بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا البات والملزم لجميع السلطات والذي افهم علناً بالقضية 198/اتحادية بتاريخ 13 / 11 / 2022.