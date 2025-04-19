نائبة مصرية: إنعقاد البرلمان العربي في بغداد سيفتح الباب أمام البعثات والمستثمرين

شفق نيوز/ أكدت النائبة المصرية في البرلمان العراقي، شادية الجمل، يوم السبت، أن إقامة المؤتمرات العربية في العراق ستفتح الباب أمام البعثات الدبلوماسية والمستثمرين، مؤكدة أنه نجاح للبلاد.

وقالت الجمل، لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج والتوصيات التي ستخرج من اجتماع البرلمان العربي، ستناقش في القمة العربية التي ستعقد هي الأخرى في العاصمة بغداد، وستركز على القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة بصورة عامة".

وأضافت أن "انعقاد اجتماع البرلمان العربي في شهر نيسان والقمة العربية بشهر أيار في العاصمة بغداد، هو نجاح بحد ذاته يحسب للعراقيين".

وتابعت أن "انعقاد البرلمان العربي والقمة العربية في بغداد سيفتح الباب أمام البعثات الدبلوماسية للزيارة العراق، اضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وكل هذا سينقل الصورة الحقيقية غير الصورة المنقولة عن بغداد والعراق".

وانطلقت، ظهر اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد اجتماعات البرلمان العربي والتي تستمر لأربعة أيام، وبمشاركة رفيعة.

ويستضيف مجلس النواب العراقي، اجتماعات جلسة البرلمان العربي ولجانه الدائمة التي تنطلق في بغداد للفترة من 19 ـ 20 نيسان/ أبريل الجاري، بحضور 60 ممثلا عن برلمانات الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين محمد أحمد اليماحي في كلمة له خلال اجتماع اليوم، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البرلمان يستهل أعماله باجتماع مشترك بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي إيذانا ببدء اجتماعات البرلمان، ويليه عقد جلسة للجنة فلسطين، ثم تبدأ اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وهي أربع لجان"، مبينا أن "الفعاليات تختتم بعقد الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي في 21 من نيسان/أبريل الجاري".