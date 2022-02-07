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نائبة عن بابليون "مقررة للبرلمان" والحلبوسي يخول الزاملي بشأن اللجان

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T10:24:23+0000
نائبة عن بابليون "مقررة للبرلمان" والحلبوسي يخول الزاملي بشأن اللجان

شفق نيوز/ قررت رئاسة البرلمان اليوم الاثنين، اختيار النائب بيدء خضر مقررا لمجلس النواب العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان رئاسة المجلس قررت اختيار النائب بيدء خضر عن كتلة بابليون كمقرر للبرلمان، فيما سيتم اختيار نائب آخر كمقرر ايضا للمجلس.

وأضاف مراسلنا في مجلس النواب العراقي؛ ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خوّل النائب الاول لمجلس النواب حاكم الزاملي بالشروع مع النواب من اجل تشكيل اللجان النيابية.

وأشار مراسلنا؛ انه فيما تحولت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى جلسة تشاورية؛ أدى النائب عادل حاشوش الركابي اليمين الدستوري ليكتسب العضوية التامة في البرلمان.

وفي أثناء الجلسة التشاورية؛ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ ان يوم غد (الثلاثاء) سيتم استضافة وزير الزراعة ووزير التجارة (في حكومة تصريف الأعمال) لعقد جلسة تداولية برئاسة نائب الرئيس لمناقشة عدد من المواضيع تخص الواقع الزراعي في القاعة الدستورية الساعة العاشرة صباحاً.

كما وجه رئيس مجلس النواب؛ مقرر المجلس والأمين العام للمجلس باستضافة مدير عام دائرة تسجيل الشركات لمعرفة أعداد العاملين العراقيين والاجانب في الشركات.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا.

والأحد، أعلنت الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة التركمانية، مقاطعتها لجلسة البرلمان، فيما رحب الإطار التنسيقي بمقاطعة الكتل للجلسة من أجل اتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم المعلقة نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.

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