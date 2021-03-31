نائبة عن الفتح تقاطع جلسة التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ اعلنت النائبة عن تحالف الفتح، منى الغرابي، يوم الأربعاء، انسحابها من جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الغرابي، عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كنت من اوائل المهتمين باستكمال تشريع الموازنة والتصويت عليها لما لها من اهمية في تمشية امور الدولة وتوفير فرص العمل والمشاريع التنموية والخدمية للشعب العراقي".

واضافت "لديّ خيبة امل كبيرة من اصرار البعض على ابقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه وعدم تخفيضه بما يترك المواطن الفقير فريسة سهلة للجشع والفساد".

واكدت "طالبنا بإنصاف المواطن الفقيروادراج فقرة في الموازنه تعوض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية للعام الماضي"، معلنة مقاطعتها لجلسة التصويت على الموازنة "كونها ابتعدت عن الهدف الاساس منها وتحولت الى موازنة مصالح".

وكانت كتلتا ائتلاف دولة القانون، والنهج الوطني، قد انسحبتا من الجلسة بسبب خلافات على بعض الفقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بحسب ما أفاد مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز.