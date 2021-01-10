نائبة عن الاتحاد الوطني: العرب يعلنون "الحرب الاقتصادية" ضد الكورد

شفق نيوز/ وصفت نائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، الخلافات بين الكتل العربية والكوردية بأنها "حرب قوت واقتصاد" لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن العرب يعتمدون معيار الأغلبية والأقلية في تمرير القرارات وليس التوافقات السياسية.

وقالت النائبة عن الوطني الكوردستاني، بليسة جبار فرمان، في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، ان "العرب يتسخدمون خيار الاغلبية والاقلية تجاه الكورد من دون مراعاة الاتفاق السياسي خارج مجلس النواب، لا يصغون لاي مقترح او صوت من الكتل الكوردستانية بجدية".

واعتبرت أن "الحرب هذه المرة بين الجانبين ليست على الحقوق والحرية بل على الخبز والقوت والاقتصاد"، مضيفة أن "العرب يقيدون ايدي الكورد بالقانون ويريدون ان يقوم اقليم كوردستان بتسليم جميع ايراداته النفطية".

وأعربت فرمان عن عدم اعتقادها بأنه من دون اتفاق سياسي خارج مجلس النواب "لن يعير العرب اي اهتمام لاقتراحات واصوات الكتل الكوردستانية داخل مجلس النواب بشكل جدي".

وكان مجلس النواب العراقي انهى امس السبت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2021 ومن المقرر ان يجري يوم غد الاثنين القراءة الثانية للمشروع.