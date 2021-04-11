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نائبة عنها: ديالى تحولت لسوق استهلاكية ولا وجود للتبادل التجاري مع ايران

Category: سیاسة

Date: 2021-04-11T17:35:21+0000
نائبة عنها: ديالى تحولت لسوق استهلاكية ولا وجود للتبادل التجاري مع ايران

شفق نيوز/ نفت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، يوم الاحد، وجود اي تبادل تجاري بالمنافذ الحدودية في ديالى، مؤكدة ان ما يجري هو عمليات استيراد من الجانب العراقي فقط.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، ان ديالى لا تصدر اي منتجات زراعية او صناعية الى الجانب الايراني بسبب توقف وشلل القطاع الخاص وانهياره بالكامل، ما حول المحافظة الى اسواق استهلاكية للبضائع المختلفة وحتى المنتجات الزراعية على حساب المنتج الزراعي العالي الجودة.

وانتقدت الدايني غياب البرامج الحكومية لتأهيل القطاع الخاص وخاصة الزراعي بسبب قلة الدعم وانعدام الخطط الاستراتيجية لحماية المنتج الوطني باستثناء اجراءات وقتية لاسباب سياسية ومصالح فئوية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني والامن الغذائي.

واكدت ان ديالى تحولت الى ساحة لتصريف المنتجات الاجنبية بكافة تفاصيلها جراء توقف اكثر من 100 معمل بمختلف القطاعات كانت تحتل الريادة بين المحافظات قبل عام 2003، مشيرةً الى وجود عراقيل مفتعلة امام اعادة احياء المعامل والمصانع المعطلة في ديالى لاسباب معروفة لدى الجميع.

وترتبط ديالى بمنفذين حدوديين مع الجانب الايراني، الاول في ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة، والثاني في خانقين وهو منفذ المنذرية.

وانخفض معدل التبادل التجاري او دخول البضائع الايرانية عبير المنفذين الى النصف بسبب التسهيلات الكمركية لمنفذ برويز خان في حدود قضاء كلار مع الجانب الايراني.

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