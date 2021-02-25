نائبة عراقية "تهين" كوادر الصحة وتقول: آني فوق القانون

شفق نيوز/ اتهم مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، نائبة في مجلس النواب العراقي (لم يسمها) بـ"إهانة" مسؤولة وكوادر في قطاع الصحة بعد أن تم تنبيهها بعدم التزامها بإجراءات الوقاية من كورونا.

وقال الحجامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يوم أول أمس قامت النائبة ( .... ال....) بالاعتداء على مديرة قطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية والفريق الصحي المرافق لها عندما اخبروها في سيطرة الشؤون في منطقة التاجي بأنها ومن معها يخالفون قرارات اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية ولا يرتدون الكمامات وغير ملتزمين بإجراءات السلامة والحد من انتشار المرض".

وأضاف أن "تلك النائبة قامت بالصراخ عليهم وإهانتهم وقالت لهم بالحرف الواحد (امشوا منا، آني فوق القانون) واغلقت باب السيارة بوجوههم".

وتابع الحجامي بالقول، "أقول لكل من يمر بالمجاهدين من الجيش الابيض الناذرين ارواحهم لخدمة شعبهم تاركين عوائلهم صابرين محتسبين ينتظرون مصيرهم: ضعوا ايديكم فوق رؤوسكم احتراما و اجلالا لهم و لتضحياتهم ولا يعنينا من كان نائبًا او نائبة او غيرهم".

وقال، "اذا كررتها هذه ( النائبة) او غيرها فلا اتردد في نشر الاسماء و الصور، مع ملاحظة ان اسم النائبة و صور وارقام سياراتها موجودة عندنا و سنقوم برفع دعوى قضائية عليها وعلى كل من تسول له نفسه التجاوز على ابطالنا".

وأردف الحجامي، "عليها ان تدفع الغرامات عن نفسها و من معها و القانون يسري على الجميع و ليس على الفقراء فقط وانا لا اميّز بين نائبة او نائب وبين غيرهم من افراد الشعب فالقانون هو القانون".