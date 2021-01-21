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نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T10:07:49+0000
نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

شفق نيوز/ اكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني؛ يوم الخميس، ان 70% من سكان ديالى مهددون بالاقتراع الاجباري تحت تهديد السلاح المنفلت فيما بينت أن الأجواء الحالية غير مهيأة للانتخابات في المحافظة.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز؛ ان "محافظة ديالى غير مهيأة للانتخابات النزيهة والعادلة لغياب الضبط الأمني وعدم احتواء خطر السلاح المنفلت وسيطرة جهات معينة على اراة المواطن ومصادرة حقه الانتخابي بالإكراه والتهديد.

وأشارت الدايني الى ان اكثر من 50% من سكان ديالى لم يستطيعوا التصويت برغبتهم خلال الانتخابات الماضية تحت وطأة الترويع والتهديد من قبل جهات معينة خاصة مناطق شرقي ديالى والمقدادية وناحية خان بني سعد.

ورجحت الى عودة سيناريو الانتخابات الماضية مبكرا في ديالى في ظل دخول مبكر لجهات وشخصيات سياسية إلى المناطق الصعبة في المحافظة.

واضافت الدايني؛ "لا اتوقع اجراء انتخابات عادلة في ديالى بغياب الظروف والمقومات الامنية والقلق والارتباك الذي يسود المواطن والعودة الى الانتخابات الماضية التي أُجبر سكان القرى خلالها على التصويت الإجباري وعزوف سكان المدن عن المشاركة الانتخابية".

وشددت النائبة عن ديالى على اعتماد التصويت البايومتري لمنع التلاعب والتزوير وانهاء ظواهر السلاح المنفلت وتهيئة اجواء امنية واجتماعية للمواطن للإدلاء بصوته خلال الانتخابات القادمة التي تعد مصيرية لمحافظة ديالى.

وتشهد ديالى صراعات النفوذ والمال السياسي وسيطرة الاجنحة العسكرية على الانتخابات بحسب المعطيات السياسية في المحافظة وسط مخاوف من عزوف انتخابي واسع في عموم مكونات المحافظة.

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