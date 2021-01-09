نائبة تتهم كتلاً سياسية بتعطيل إقرار قوانين مهمة "لمنافع حزبية"

شفق نيوز/ اتهمت النائبة عن محافظة صلاح الدين، منار الشديدي، يوم السبت، كتلاً سياسية بتعطيل عشرات القوانين المهمة والاستراتيجية على مدار الدورات البرلمانية الماضية، مؤكدةً عزم البرلمان الحالي على اقرار تلك القوانين بعيدا عن تأثيرات الكتل.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان كتلا سياسية كبيرة عطلت قوانين مهمة خلال الدورات البرلمانية الأربع الماضية "لمصالح سياسية وحزبية" بعيدة عن مصالح الشعب والبلد بشكل عام، او لانها تتعارض مع مصالحها ومنافعها.

واشارت الى ان البرلمان الحالي غير مسؤول عن تعطيل قوانين "مهملة ومرمية في رفوف" مجلس النواب منذ سنوات عدة ولا يملك اي فكرة عنها، مضيفة ان مجلس النواب الحالي "رفع التحدي" لاقرار اكبر قدر ممكن من القوانين المهمة بعيدا عن هيمنة الكتل او رؤوسائها عبر التصويت الانفرادي.

واكدت الشديدي "نحن عازمون على حسم القوانين التي تلبي مصلحة ومنفعة الشعب خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي ونسعى جاهدين لذلك بتوافق وتوجهات الغالبية من اعضاء البرلمان الحالي".

وتسببت الخلافات السياسية والقومية الى جانب جائحة كورونا بتعطيل الكثير من القوانين الاستراتيجية المهمة منذ الدورة البرلمانية الاولى وحتى الان.