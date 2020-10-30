سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

نائبة تنأى بنفسها عن جبهة النجيفي وتؤكد دعمها للحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-30T19:12:02+0000
نائبة تنأى بنفسها عن جبهة النجيفي وتؤكد دعمها للحلبوسي

شفق نيوز/ أعلنت عضو تحالف القوى العراقية النائبة نهلة الفهداوي، يوم الجمعة، عدم انتمائها للجبهة العراقية التي تشكلت مؤخراً برئاسة اسامة النجيفي.

وقالت الفهداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد بأننا لسنا جزءا من الجبهة التي شُكلت اخيرا (الجبهة العراقية) ، وما زلنا ملتزمين بتحالف القوى العراقية".

ودعت جميع القوى السياسية إلى "توحيد الجهود لإكمال التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة تعبر عن إرادة المواطن".

واكدت الفهداوي "دعمها لرئاسة مجلس النواب والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الإسراع بإنجاز الإطار التشريعي والتهيئة للانتخابات".

وتشكلت الجبهة العراقية، الجمعة، من 35 نائبا من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

وتشير تصريحات أعضاء الجبهة الجديدة إلى أنها ستعمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لترشيح شخصية من التكتل الجديد لتولي المنصب.


related

الجبهة السنية تتحرك لـ"إصلاح" البرلمان وتنتخب النجيفي رئيساً لها

Date: 2020-10-25 18:54:57
الجبهة السنية تتحرك لـ"إصلاح" البرلمان وتنتخب النجيفي رئيساً لها

النجيفي يكشف سبب تحرك الجبهة العراقية للاطاحة بالحلبوسي

Date: 2020-10-27 12:55:18
النجيفي يكشف سبب تحرك الجبهة العراقية للاطاحة بالحلبوسي

جبهة النجيفي تطالب رسمياً بإقالة الحلبوسي

Date: 2020-10-27 16:23:16
جبهة النجيفي تطالب رسمياً بإقالة الحلبوسي

الجبهة العراقية تختار رئيساً لكتلتها البرلمانية وناطقاً باسمها

Date: 2020-10-27 19:15:23
الجبهة العراقية تختار رئيساً لكتلتها البرلمانية وناطقاً باسمها

جلسة مرتقبة للبرلمان العراقية السبت المقبل

Date: 2020-09-22 11:31:14
جلسة مرتقبة للبرلمان العراقية السبت المقبل

نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي يدعوان لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

Date: 2019-09-19 15:32:21
نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي يدعوان لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

الكعبي يعلن موقفاً جديداً بشأن جلسة البرلمان: نأمل بعقدها في هذا التاريخ

Date: 2020-02-23 13:18:59
الكعبي يعلن موقفاً جديداً بشأن جلسة البرلمان: نأمل بعقدها في هذا التاريخ

الحلبوسي وساكو يبحثان عدة ملفات تخص المسيحيين في العراق

Date: 2019-07-01 19:02:10
الحلبوسي وساكو يبحثان عدة ملفات تخص المسيحيين في العراق