نائبة تنأى بنفسها عن جبهة النجيفي وتؤكد دعمها للحلبوسي

شفق نيوز/ أعلنت عضو تحالف القوى العراقية النائبة نهلة الفهداوي، يوم الجمعة، عدم انتمائها للجبهة العراقية التي تشكلت مؤخراً برئاسة اسامة النجيفي.

وقالت الفهداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد بأننا لسنا جزءا من الجبهة التي شُكلت اخيرا (الجبهة العراقية) ، وما زلنا ملتزمين بتحالف القوى العراقية".

ودعت جميع القوى السياسية إلى "توحيد الجهود لإكمال التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة تعبر عن إرادة المواطن".

واكدت الفهداوي "دعمها لرئاسة مجلس النواب والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الإسراع بإنجاز الإطار التشريعي والتهيئة للانتخابات".

وتشكلت الجبهة العراقية، الجمعة، من 35 نائبا من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

وتشير تصريحات أعضاء الجبهة الجديدة إلى أنها ستعمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لترشيح شخصية من التكتل الجديد لتولي المنصب.



