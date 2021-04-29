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نائبة تنتقد وزارة الموارد المائية: حرمت ديالى من خزين مائي لثلاث سنوات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T15:09:56+0000
نائبة تنتقد وزارة الموارد المائية: حرمت ديالى من خزين مائي لثلاث سنوات

شفق نيوز/ انتقدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم الخميس، وزارة الموارد المائية لإهمالها مشاريع الخزن  والسدود للاستفادة من الامطار والسيول الايرانية.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الموارد المائية وعلى مر الحكومات المتعاقبة لم تنفذ اي مشروع خزن او سدود نموذجية او متوسطة في ديالى، للاستفادة من حصاد الامطار الشتوية وموجات السيول المتدفقة من الحدود الايرانية والتي تذهب هدراً في الانهر والجداول دون اي فائدة اقتصادية.

ولفتت الى ضرورة انشاء سدود ومشاريع خزن لوجود مصدر وحيد لخزن المياه في ديالى وهو بحيرة حمرين لضمان خزن المياه والاستفادة منها خلال سنوات ومواسم الجفاف وشح الامطار.

واكدت الدايني ان الامطار والسيول التي شهدتها ديالى خلال الموسم قبل الماضي تكفي حاجة المحافظة لثلاث سنوات في ظل الازمات المائية التي تعصف بالمحافظة وخاصة خلال الموسم الصيفي الحالي الذي يشهد نقصا بماء الشرب في غالبية الوحدات الادارية في المحافظة.

وبحسب مختصون فقدت ديالى اكثر من 70% من ايراداتها المائية بسبب شح الامطار وغياب مشاريع وخطط السيطرة والخزن طيلة الاعوام الماضية.

 

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