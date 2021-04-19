سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائبة تشن هجوماً لاذعاً على وزير المالية: سيسبب خراباً اقتصادياً ويجب إقالته

Category: سیاسة

Date: 2021-04-19T17:37:42+0000
نائبة تشن هجوماً لاذعاً على وزير المالية: سيسبب خراباً اقتصادياً ويجب إقالته

شفق نيوز/ طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب الشديدي، يوم الاثنين، بإقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي لسياساته المالية "الفاشلة والمرفوضة" في تجويع الشعب ومعاقبة الفقراء.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان "وزير المالية يطلق اجتهادات ومقترحات باطلة تستفز الرأي العام الشعبي والرسمي من خلال محاولات فرض ضريبة دخل واتهام البرلمان بتضمينها في الموازنة، وتحت غطاء التزامات العراق تجاه البنك الدولي وتعظيم الواردات غير النفطية وهي بالاساس حجج وتبريرات مرفوضة برلمانيا وشعبيا".

ودعت وزير المالية الى "تعظيم الايرادات غير النفطية ودعم الموازنة  باعتماد سياسة مالية ناجحة تضمن الاستفادة من واردات وابواب كثيرة وواسعة بدلا من استهداف قوت المواطن والطبقات الفقيرة والتغاضي عن واردات فشلت وزارته والحكومة الحالية بالسيطرة عليها وابزها الكمارك والمنافذ".

وحذرت الشديدي من ان "بقاء وزير المالية الحالي ينذر بخراب اقتصادي وكوارث معيشية تضرب جميع طبقات الشعب وعلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي التصدي لسياسات وزير المالية التخريبية او اقالته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وتفادي غضب شعبي لا تحمد عقباه".

وشددت على "ضرورة مراجعة سعر صرف الدولار وخفضه بما يلاءم القدرة المعيشية لجميع ابناء الشعب وزيادة رواتب الموظفين الاقل من مليون دينار، ورفع رواتب الرعاية الاجتماعية من 250 الى 300 الف دينار لمواجهة أي ازمات معيشية جراء الاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد اقترح الخميس الماضي، تطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتباراً من شهر نيسان الجاري وبأثرٍ رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وثيقة مسربة تداولتها وسائل الاعلام المحلية.

related

البرلمان يتحرى من وزير المالية عن أسباب تأخر صرف الرواتب

Date: 2020-07-24 13:24:36
البرلمان يتحرى من وزير المالية عن أسباب تأخر صرف الرواتب

بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

Date: 2021-04-15 09:53:45
بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

البرلمان العراقي يتوعد بإستجواب وزير "غير متعاون"

Date: 2020-08-15 12:56:08
البرلمان العراقي يتوعد بإستجواب وزير "غير متعاون"

نائب يؤكد مضي الكتل البرلمانية باستجواب وزير المالية لـ"أغراض انتخابية"

Date: 2021-04-17 13:21:37
نائب يؤكد مضي الكتل البرلمانية باستجواب وزير المالية لـ"أغراض انتخابية"

بعد البرلمان.. علاوي في المالية النيابية "يزيل التشنج ويذيب الجليد"

Date: 2020-09-10 19:06:19
بعد البرلمان.. علاوي في المالية النيابية "يزيل التشنج ويذيب الجليد"

البرلمان العراقي "مصدوم" من كتاب المالية لبيع عقارات الدولة: سيكون لنا موقف

Date: 2020-11-09 09:01:34
البرلمان العراقي "مصدوم" من كتاب المالية لبيع عقارات الدولة: سيكون لنا موقف

وثيقة.. مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب أول وزير بحكومة الكاظمي

Date: 2020-12-29 10:26:38
وثيقة.. مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب أول وزير بحكومة الكاظمي

نائب يعلن عن استضافة وزيرين والرقابة المالية بجلسة البرلمان

Date: 2019-07-30 16:42:06
نائب يعلن عن استضافة وزيرين والرقابة المالية بجلسة البرلمان