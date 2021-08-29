نائبة ترجح ترحيل قوانين بعضها "عبوة ناسفة" الى الدورة البرلمانية المقبلة

شفق نيوز/ رجحت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية، سميعة الغلاب، يوم الأحد، ترحيل عدد من القوانين التي وصفتها بـ"العبوة الناسفة" الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب قرب موعد الانتخابات.

وقالت الغلاب في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من الملفات التي نعمل على إنجازها تحت قبة البرلمان، قبيل حل مجلس النواب، وهي جاهزة للتصويت، منها العيد الوطني العراقي، وقانون وزارة الثقافة، وقوانين أخرى تنتظر وضعها ضمن جدول أعمال المجلس".

وأضافت "طالبنا بإدراج هذه القوانين وغيرها، لكن هناك مشاريع اهم تهدف لخدمة المواطن، وهذا ما تسبب بتأخير التصويت، وقريباً سيتم التصويت عليها".

ولفتت الغلاب، إلى أن "هناك قوانين كحضانة الأطفال، والجرائم المعلوماتية، وعددا من القوانين الاخرى تمثل (عبوة ناسفة) ولا يمكننا إدراجها الآن على جدول أعمال البرلمان، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وقرب العملية الانتخابية، لذا اعتقد بأنه سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم، إلا أن أرجأها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان النائب عن كتلة سائرون النيابية، عباس عليوي، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن البرلمان سيستأنف جلساته الاعتيادية مطلع شهر أيلول المقبل.

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في 3 أيلول من الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "الفصل التشريعي الجديد سيبدأ في اليوم التالي 4 أيلول المقبل على أن تبدأ استئناف الجلسات في الأسبوع بعد المقبل".

وأضاف إن "هناك الكثير من القوانين المهمة تنتظر استئناف جلسات المجلس لغرض القراءة والتصويت، إضافة إلى التصويت على القوانين الجاهزة وعدم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة".