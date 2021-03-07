نائبة: تخفيض قيمة العملة العراقية خطر جدا والكتل السياسية وافقت على رفع الدولار

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت، يوم الاحد، ان تخفيض قيمة العملة العراقية خطر جدا، مبينة ان الكتل السياسية وافقت على رفع سعر الدولار.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "عملية تخفيض قيمة العملة من الدينار العراقي خطر جدا باعتبار ان اقتصادنا غني بالنفط واننا نملك موارد اقتصادية وبشرية ضخمة جدا، وبالتالي فان العراق ليس بحاجة الى هذا التخفيض، كما ان اقتصاد العراق أحادي الجانب وليس متنوعا، ويعتمد على الاستيراد عكس الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة التي لا تتضرر جراء رفع سعر الدولار فتركيا على سبيل المثال التي رفعت سعر الدولار، لم يتضرر فيها المواطن البسيط".

واضاف جودت؛ ان "على الحكومة أن تدرس موضوع خفض سعر الدينار وتقيم ذلك على أساس الايجابيات والسلبيات بشكل صحيح ومدى تأثيره على المواطن العراقي البسيط وان لا تستمع للأشخاص الذين حولها ولا يفقهون بشيء عن هذا الأمر".

وأشارت جودت إلى أن "حضور 32 نائبا فقط للجلسة الاستثنائية التي طالبنا بها لعقدها خلال الفترة الماضية لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف والسياسة المالية يعطي مؤشراً ان الكتل السياسية وافقوا ووقعوا على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع سعر الدولار".

كان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي كشف في 30 كانون الثاني الماضي لوكالة شفق نيوز، عن تقديم طلب من قبل مجموعة من النواب لتغيير سعر صرف الدولار الامريكي الى 130 الف دينار عراقي بقانون الموازنة العامة للعام 2021.

فيما ردت اللجنة المالية النيابية، في 5 شباط الماضي على طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر الدولار بقانون الموازنة، فيما أكدت أن السعر ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.

وشهدت المواد والسلع ارتفاعاً كبيراً في أسعارها ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.