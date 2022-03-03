نائبة بتحالف الخنجر تكشف حقيقة استبدال عضويتها بالبرلمان

شفق نيوز/ نشر المكتب الإعلامي للنائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم الخميس، تقارير إعلامية موثقة عن اجتماعات الدايني مع بعض النواب وتحالف السيادة "السني"، لتكذيب الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيال تأزم وضعها الصحي أو استبدال عضويتها البرلمانية.

وعبر منشورات واسعة على موقع "فيسبوك" أكد المكتب الإعلامي للدايني، استمرار الأخيرة بممارسة مهامها البرلمانية والسياسية في ديالى وبغداد ومناطق أخرى، نافياً في الوقت نفسه "عدم أداء اليمين الدستوري" من قبلها، عبر توثيق حضورها الجلسة البرلمانية الأولى بالصور.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية، باستبدال مقعد النائبة عن تحالف السيادة، ناهدة الدايني، ومنحه للنائب تركي جدعان العنبي، عن الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة ديالى وفق القانون الانتخابي.

وتشغل الدايني عضوية البرلمان العراقي، منذ عام 2010 وحتى الآن.