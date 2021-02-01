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نائبة: المكون السُنّي الأكثر غبناً في موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-02-01T09:58:10+0000
نائبة: المكون السُنّي الأكثر غبناً في موازنة 2021

شفق نيوز/ استبعدت نائبة في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، تمرير قانون الموازنة العامة لسنة 2021 خلال الأسبوع الحالي.

وفيما أشارت إلى تعرض كل مكونات الشعب العراقي إلى الغبن في قانون الموازنة، بينت أن المكون السني هو الاكثر تعرضا للغبن.

وقالت عضو البرلمان العراقي ابتسام محمد الدرب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشاكل عديدة متعلقة ببعض بنود الموازنة ستعرقل تمريرها في البرلمان هذا الاسبوع ايضا الى اسبوع آخر".

واوضحت الدرب وهي نائبة عن محافظة الانبار، أن "اللجنة المالية ورغم مساعيها في تسوية الإشكالات الحاصلة حول الموازنة، لكن لا زالت هناك الكثير من النقاط العالقة فيها ونسعى في البرلمان الى الخروج بصيغة موازنة تخدم كل مكونات الشعب العراقي".

وأضافت الدرب، أن "كل مكونات الشعب تعرضت إلى غبن، كون البلد غرق بالديون بسبب الوضع الصحي الذي مر به العالم والأوضاع المالية التي مر بها البلد، ومن المؤكد أن تكون الموازنة ليست بالشكل المطلوب، مما تسبب بأضرار كبيرة وصلت إلى رواتب الموظفين".

وأشارت إلى أن "المكون السني تعرض إلى الغبن اكثر من باقي مكونات الشعب، وذلك كونه تعرض إلى سيطرة تنظيم داعش على أراضيه وتسبب بالعديد من الانتهاكات التي يطالب المكون بتعويضه جرائها" و استدركت "إلا أن في الحقيقة كل مكونات الشعب تعرضت إلى نفس الغبن".

وبشأن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص الموازنة أكدت أنها ما تزال قائمة لغاية الآن مع وجود جهود مستمرة للتوصل الى تسوية.

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