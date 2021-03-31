نائبة: المصالح الانتخابية غلبت "الكوارث المعيشية" في قانون الموازنة

شفق نيوز/ انتقدت رئيسة حزب تقدم في ديالى النائبة ناهدة الدايني، يوم الاربعاء، آليات وأساليب التوافق على موازنة 2021، معتبرة أنها تكريس لمصالح انتخابية على حساب "الكوارث المعيشية" التي تطال شرائح واسعة من الشعب.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز ان "المصالح الانتخابية والحزبية سببت تأخر اقرار الموازنة على الرغم من الاوضاع المعيشية المأساوية في اغلب المحافظات وخاصة المحافظات المحررة والتي لم تشهد اي حركة خدمية او عمرانية ملموسة منذ تحريرها وحتى الان".

واشارت الى ان "تخصيصات المحافظات المحررة والمناطق المنكوبة جراء الارهاب والحروب شبه رمزية ومخجلة ولا ترقى الى الحد الادنى من الحاجة الفعلية وما تعيشه تلك المحافظات من ظروف معيشية حرجة".

وشددت الدايني على "مراعاة المصالح الشعبية في الموازنة بعد عامين من التعطيل الخدمي وعدم اقرار موازنة العام الماضي بسبب تبعات كورونا وتهاوي اسعار النفط في الاسواق العالمية"، لافتة الى "ضرورة اطلاق برامج معيشية تستهدف الطبقات المحدودة والمناطق الفقيرة لمعالجة الاثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا وتبعاتها".

واضافت أن "سجالات وخلافات الموازنة زعزعت ثقة المواطن بالعملية السياسية والديمقراطية وباتت مصدر تهديد للعملية الانتخابية واستحقاقاتها المصيرية القادمة، ما يتطلب مصالحات اقتصادية مع جميع شرائح وطبقات الشعب وعدم اقتصار الموازنة على ارقام ومبالغ اعلامية غائبة عن ارض الواقع".