نائبة: الثلاثاء المقبل سيتم تكليف المالكي بتشكيل الحكومة رسميا

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن كتلة النهج الوطني سوزان السعد، يوم الأحد، أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تكليف نوري المالكي رسميا برئاسة الحكومة.

وقالت السعد، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حددت يوم الثلاثاء، وهو موعد النهائي، وفق المدة الدستورية المحددة".

وأضافت أنه "بعد الانتهاء من عملية الانتخاب، سيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الاطار التنسيقي نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة".

وبينت أن "تكليف المالكي بتشكيل الحكومة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان مجلس النواب، حدد في جلسته اليوم، موعد انتخاب رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، مساء يوم أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".

وأعلن تحالفا "الحسم الوطني" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء السبت، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجود فيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.