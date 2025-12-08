"نقاش متطور" بشأن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة في اجتماع للإطار التنسيقي

شفق نيوز- بغداد

شهد الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي "تطوراً مهماً"، يوم الاثنين، فيما يتعلق باختيار المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة، فيما أكد المجتمعون على وضع مواعيد محددة لحسم الاستحقاقات الانتخابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 253 في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، لمتابعة تطورات المشهد المحلي ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة.

وبحسب الدائرة الإعلامية، فقد شهد الاجتماع "تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية ومابين قوى الاطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات".

وأكد الإطار التنسيقي ترحيبه بالخطوات التي تعزّز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة ويحفظ المصلحة العليا للبلاد.