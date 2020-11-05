سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ناشط يكشف سبب صدور أوامر قبض بحقه و3 من زملائه في الموصل

Category: سیاسة

Date: 2020-11-05T18:55:44+0000
ناشط يكشف سبب صدور أوامر قبض بحقه و3 من زملائه في الموصل

شفق نيوز/ أوضح ناشط في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى سبب صدور أوامر قبض صادرة من القضاء بحقه وثلاثة من زملائه يوم الخميس.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخ من أوامر قبض صدرت بحق أربعة ناشطين في مدينة الموصل هم: صقر معن عبد القادر زكريا، وريان جاسم محمد، وسهر محمد مصطفى، ومهند قاسم اسماعيل.

وصدرت أوامر القبض بحق هؤلاء بتهمة التهديد الشخصي بموجب المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك".

كما تنص المادة على أنه "يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوباً صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة". 

وقال سهر محمد مصطفى لوكالة شفق نيوز إن أوامر الاعتقال صدرت بحقه وبحق زملائه على خلفية دعاوى قضائية أقامها مدير صحة نينوى فلاح الطائي عليهم لأنهم ينتقدون الواقع الصحي "السيء" الذي تعيشه الموصل.

واتصلت وكالة شفق نيوز على مدير صحة نينوى فلاح الطائي، إلا أنه لم يستطع الحديث جراء وفاة والده بفيروس كورونا مساء اليوم.

وأثارت أوامر القبض ردود فعل واسعة من قبل مدونين عراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المدونين بأن هذه الدعاوى جاءت على خلفية صراعات سياسية تجري في الخفاء وان الانتقادات التي توجه لصحة نينوى غير بناءة وانما بدوافع سياسية ليس إلا.


related

الحلبوسي بعد تسلمه ثلاثة مطالب من الأهالي: الموصل بحاجة لثورتين

Date: 2020-10-15 16:14:35
الحلبوسي بعد تسلمه ثلاثة مطالب من الأهالي: الموصل بحاجة لثورتين

عبد المهدي يقدم تنازلات مقابل ترميم علاقته مع البناء

Date: 2019-08-18 08:37:05
عبد المهدي يقدم تنازلات مقابل ترميم علاقته مع البناء

مجموعة من الدول وبعثة تعلق على زيادة اغتيالات الناشطين بالعراق وتشكيل لجنة عليا

Date: 2020-08-21 12:14:14
مجموعة من الدول وبعثة تعلق على زيادة اغتيالات الناشطين بالعراق وتشكيل لجنة عليا

تسببت بأزمة.. ضابط يقدم لترامب هدية جاء بها من الموصل

Date: 2019-12-23 20:47:33
تسببت بأزمة.. ضابط يقدم لترامب هدية جاء بها من الموصل

تنديد بانتهاكات الحشد الشعبي ومطالبات بإخراج مقاتليه من الموصل وسهل نينوى

Date: 2020-02-06 14:22:59
تنديد بانتهاكات الحشد الشعبي ومطالبات بإخراج مقاتليه من الموصل وسهل نينوى

الكاظمي يصل الى الموصل بذكرى اجتياحها من قبل داعش

Date: 2020-06-10 09:43:22
الكاظمي يصل الى الموصل بذكرى اجتياحها من قبل داعش

الجبوري يفتح النار على القائد العام.. "دمر الموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية"

Date: 2020-06-14 13:31:49
الجبوري يفتح النار على القائد العام.. "دمر الموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية"

ادارة الموصل تطالب رسميا بعودة البيشمركة لحفظ امن محيطها

Date: 2019-06-09 21:46:09
ادارة الموصل تطالب رسميا بعودة البيشمركة لحفظ امن محيطها