ناشط يكشف سبب صدور أوامر قبض بحقه و3 من زملائه في الموصل

شفق نيوز/ أوضح ناشط في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى سبب صدور أوامر قبض صادرة من القضاء بحقه وثلاثة من زملائه يوم الخميس.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخ من أوامر قبض صدرت بحق أربعة ناشطين في مدينة الموصل هم: صقر معن عبد القادر زكريا، وريان جاسم محمد، وسهر محمد مصطفى، ومهند قاسم اسماعيل.

وصدرت أوامر القبض بحق هؤلاء بتهمة التهديد الشخصي بموجب المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك".

كما تنص المادة على أنه "يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوباً صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة".

وقال سهر محمد مصطفى لوكالة شفق نيوز إن أوامر الاعتقال صدرت بحقه وبحق زملائه على خلفية دعاوى قضائية أقامها مدير صحة نينوى فلاح الطائي عليهم لأنهم ينتقدون الواقع الصحي "السيء" الذي تعيشه الموصل.

واتصلت وكالة شفق نيوز على مدير صحة نينوى فلاح الطائي، إلا أنه لم يستطع الحديث جراء وفاة والده بفيروس كورونا مساء اليوم.

وأثارت أوامر القبض ردود فعل واسعة من قبل مدونين عراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المدونين بأن هذه الدعاوى جاءت على خلفية صراعات سياسية تجري في الخفاء وان الانتقادات التي توجه لصحة نينوى غير بناءة وانما بدوافع سياسية ليس إلا.



