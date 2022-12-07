ناشطون عراقيون يتعرضون لـ"دعاوى كيدية" بعد كشفهم ملفات فساد

شفق نيوز/ طالب ناشطون في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، الحكومة والسلطات المختصة بحمايتهم من الاستهداف والتهديدات والدعاوى الكيدية بعد كشفهم ملفات فساد لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للمحافظة.

وقال الناشطون الذين رفضوا الإشارة إلى أسمائهم خوفا من الملاحقة لوكالة شفق نيوز "انهم تعرضوا لتهديدات ودعاوى كيدية ومجالس تحقيقية لقسم منهم وتحديداً الموظفون منهم بعد كشفهم ملفات فساد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ودعا الناشطون الى "حمايتهم وانقاذهم من التهديدات والتهم الكيدية ضمن حملة ممنهجة تعرضوا لها لتكميم الأفواه والتراجع عن كشف الفساد المستشري في عدة دوائر في صلاح الدين".

وأكد الناشطون ان "حيتان ومافيات تمسك بزمام الامور في دوائر صلاح الدين و يتحصنون بالنفوذ السياسي والسلاح ما يضعهم أمام أخطار وتهديدات لا يمكن ردعها دون تدخل الجهات الامنية والحكومية".

وأشار الناشطون الى "إطلاق حملة من قبل اهالي ووجهاء وشخصيات سياسية في صلاح الدين لإنقاذهم ومساندتهم في مواجهة التهم الكيدية"، داعين رئيس مجلس الوزراء الى "تدخل عاجل ينقذ اصوات الحق المدافعة عن مقدرات المحافظة والمال العام".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار محافظة صلاح الدين، في 3 كانون الأول 2022، للاطلاع على واقعها الخدمي والتقى ببعض الناشطين الذين نقلوا له بعضا من مشاكل المحافظة وتحديدا في دوائرها الرسمية.