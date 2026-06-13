مؤنس: 600 مسجد شُيّدت في أبو غريب وحزام بغداد لنشر توجهات فكرية "منحرفة"

شفق نيوز - بغداد

كشف رئيس حركة "حقوق" حسين مؤنس، اليوم السبت، عن تشييد 600 مسجد مؤخراً في قضاء "أبو غريب" وحزام العاصمة بغداد، لاستغلالها في نشر توجهات فكرية وصفها بـ"المنحرفة".

وقال مؤنس في تدوينة على منصة (إكس)، اطلعت عليها شفق نيوز، إن هذه الجوامع، التي يمتد وجودها إلى المحافظات الغربية أيضاً، "تُستغل لنشر الحركة (المدخلية) ضمن مشروع منظم يراد له التشويش على المذاهب الإسلامية المعتبرة، وإنتاج توجهات وشخصيات فكرية منحرفة".

وأضاف مؤنس، أن "خطورة هذا التمدد تستوجب تحركاً أمنياً واستخبارياً عاجلاً لكشف مصادر الدعم والتمويل، ووأد هذا المشروع قبل أن يتسع نطاقه ويستفحل خطره ولات حين مندم".

يشار إلى أن اسم الحركة "المدخلية" السلفية كان قد برز بشكل واضح على المستوى الشعبي والسياسي في العراق، إثر حادثة وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وسط اتهامات للحركة بالتورط في الحادثة، وتحذيرات من تمدد نفوذها داخل المساجد بارتباطات مع جهات سياسية.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد وجّه في وقت سابق كتاباً "سرياً" إلى محافظة بغداد، طالب فيه باتخاذ إجراءات قانونية بحق حركات دينية متطرفة، في مقدمتها "الحركة المدخلية"، ضمن استراتيجية مكافحة التطرف العنيف وحماية السلم المجتمعي، قبل أن ترفع المستشارية الحظر عن الحركة لاحقاً.