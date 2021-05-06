مؤلفة من 26 بنداً .. إطلاق خطة وطنية لحقوق الإنسان في العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أُعلن اليوم الخميس في مدينة السليمانية إطلاق خطة وطنية لحقوق الإنسان في العراق وإقليم كوردستان.

وهذه الخطة تندرج ضمن إطار الشراكة بين منظمات المجتمع المدني، و وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، وبتمثيل لإقليم كوردستان عبر منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري.

الخطة تتألف من 26 بنداً وجميعها مستخلصة من توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

سالار عبد الستار وزير العدل العراقي قال في مؤتمر صحفي خلال الإعلان عن الخطة، إن هذه الخطة تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، مردفا بالقول: إن الخطة ملائمة جدا وستكون اساساً متيناً لحقوق الإنسان في البلاد.

من جهته قال ديندار زيباري خلال المؤتمر، إن إقليم كوردستان هو جزء من هذه الخطة الوطنية، مبينا أن حكومة الإقليم نسقت وتعاونت بشكل تام من أجل تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها.

وتابع بالقول: إنه ضمن إطار هذه الخطة حكومة الإقليم لديها خطة أُخرى وستطرح بالفترة المقبلة.