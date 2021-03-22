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مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات.. المفوضية تضع نماذج لأوراق الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-03-22T17:45:47+0000
مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات.. المفوضية تضع نماذج لأوراق الاقتراع

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، وضعها نماذج لأوراق الاقتراع، مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، بحسب وكالة الأنباء العراقية إن "المفوضية وضعت توقيتات وجداول زمنية استعدادا لاجراء الانتخابات في تاريخها المحدد 10-10-2021".

وأوضحت، أن "المفوضية باشرت منذ شهر كانون الثاني الماضي بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلا عن استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين".

وأشارت الى، "وضع النماذج لورقة الاقتراع، الى جانب الموافقة على الشركة الفاحصة، مبينة أن "هنالك تدريبا وتعاونا من قبل شركة ميرو الكورية في تدريب الموظفين على آلية صيانة وتأهيل الأجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بحسب ما حدده مجلس الوزراء العراقي.

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