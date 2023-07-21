مؤقتا .. السويد تنقل سفارتها من بغداد إلى ستوكهولم

شفق نيوز/ أفادت وزارة الخارجية السويدية، أنه جرى نقل الموظفين المنتدبين والعمليات في السفارة السويدية في بغداد مؤقتا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السويدية (T.T) اليوم الجمعة عن وزارة خارجية بلادها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية، إنه سيتم نقل الموظفين والعمليات مؤقتا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وهاجم أنصار التيار الصدري فجر أمس الخميس السفارة السويدية في العاصمة بغداد و أضرموا النيران فيها تنديدا بالسماح لتظاهرة في ستوكهولم شهدت تدنيس المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية هناك.

وبعدها قررت الحكومة العراقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السويد احتجاجا على تكرار الاساءة إلى المقدس الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم.

و أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أمس الخميس تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية لسماح دولتها بحرق المصحف والعلم العراقي.

هذا وقد وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان، حظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها مع الشركات السويدية كافة.