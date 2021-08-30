مؤسسة الشهداء العراقية تؤكد تسجيل إيرانيين لديها وتنتظر ذويهم لترويج المعاملات

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة الشهداء العراقية، يوم الاثنين، تسجيل ضحايا إيرانيين لديها من الذي سقطوا بيد النظام العراقي السابق وخلال الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أنها بانتظار ذوي الضحايا لترويج معاملاتهم للحصول على المزايا التي يتمتع بها العراقيون.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "ضحايا إيران بحرب داعش مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 الذي يشمل فئتين؛ شهداء جرائم حزب البعث ومن ضمنهم طلبة الحوزة الايرانيين المقيمين في العراق، إضافة إلى شمول كل متطوع قاتل الإرهاب في العراق".

وزاد أن "القانون يشمل العراقيين وغير العراقيين من المقيمين في العراق".

ولفت المندلاوي إلى أن "عدد الايرانيين الذين قضوا خلال الحرب ضد داعش يبلغ 170 إيرانيا، وهم مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء، لكن عائلاتهم لم تروج معاملاتهم حتى الآن"، مضيفا، "نحن بانتظار ترويج معاملاتهم لكي ينالوا كافة الحقوق والامتيازات ضمن القانون".

وتابع أن "الضحايا الإيرانيين مسجلين في مديرية شهداء الحشد الشعبي".

وكان السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن ضحايا إيران خلال الحرب ضد تنظيم داعش في العراق مسجلين لدى مؤسسة الشهداء العراقية.

وقال مسجدي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، "فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش، فإيران وقفت مع الجانب العراق وقد استشهد عدد من الإيرانيين على الأراضي العراقية".

وتابع أن "أسماءهم مسجلة في مؤسسة الشهداء العراقية".