مأدبة غداء "ترفع حرارة" التوتر بين رئيس البرلمان العراقي والوقف السني

شفق نيوز/ تسبب الإعلان أول أيام عيد الفطر بخلاف بين الشارع السنيّ على المستويات الدينية والسياسية والشعبية، وعلى خلفية ذلك، تم جمع رئيس البرلمان محمود المشهداني ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، على مأدبة غداء أقيمت شمالي بغداد في محاولة لترطيب الأجواء، إلا أنها تحولت إلى سبب أضافي لتصعيد الموقف.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن "مأدبة الغداء نظمها أحد المقاولين في مضيف شقيق له، وجمعت المشهداني، برئيس ديوان الوقف السني، إلى جانب عضو مجلس المحافظة صفاء المشهداني، وعدد من المشايخ والوجهاء".

وأضاف المصدر، أن "الهدف من المأدبة هو الصلح المشهداني والخزرجي بسبب الخلاف على إغلاق المساجد بيوم عيد الفطر"، مؤكداً أن "الهدف لم يتحقق من المأدبة حيث تحولت إلى خلاف قوي وتلاسن كلامي بين رئيس ديوان الوقف وعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني وانتهت بانسحاب عضو المجلس وبعدها مشعان الخزرجي".

ولفت إلى أن "الخزرجي هو الآخر غادر المأدبة بعد المشادة الكلامية مع عضو مجلس المحافظة".

وتضاربت الأنباء حول موعد عيد الفطر في العراق، يوم الماضي السبت، إذ كانت دار الإفتاء العراقية، أول من أعلنت أن يوم الأحد (أمس الأول) هو أول أيام شهر شوال وبالتالي أول أيام عيد الفطر، قبل أن تتراجع عن إعلانها هذا، وتضم موقفها إلى جانب ديوان الوقف السني الذي أعلن، أن يوم الأحد سيكون متمماً لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين (أمس) هو أول أيام عيد الفطر.

كما كشف مصدر مطلع في ديوان الوقف السني، يوم السبت الماضي، أن تضارب الأنباء بشأن موعد إعلان عيد الفطر في العراق يعود إلى وجود ضغوط سياسية وإقليمية دفعت باتجاه إعلان العيد يوم الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الارتباك الذي حصل في إعلان العيد من قبل الوقف السني كان نتيجة ضغوط متعددة، بعضها من أطراف سياسية داخلية، وأخرى ذات طابع إقليمي، سعت لعدم توحيد يوم العيد مع دول مثل السعودية وتركيا".