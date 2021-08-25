مؤتمر بغداد: العراق يؤسس لشراكة مستدامة في مختلف المجالات مع دول المنطقة

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، نزار الخير الله، مساء يوم الأربعاء، أن من أهداف المؤتمر التأسيس لشراكات مستدامة اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات بين العراق ودول المنطقة.

وقال الخير الله في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن العراق يرحب بـ"الاشقاء والاصدقاء والشركاء" في مؤتمر بغداد الذي جاء "نتاجاً لسياسة التوازن وللدبلوماسية الهادئة التي ينتهجها العراق وللثقة بقدراته وامكانياته".

واضاف "من أهداف المؤتمر امكانية تأسيس شراكات مستدامة بين العراق ودول المنطقة في ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والنقل والتجارة والبيئة".

وتابع الخير الله "نعمل على ان يكون هذا المؤتمر لبنة اساسية في بناء شراكات وتعاون مستدام بين العراق وشركائه في القضايا والتحديات المشتركة"، مرجحاً أن يكون المؤتمر "فرصة لتوسيع قاعدة المشتركات بين العراق وشركائه لبناء تعاون مستقبلي وشراكات فاعلة".

وأشار إلى ان "استمرارية وتعزيز الدور المحوري والهام الذي يلعبه العراق، يشكل زخمًا إيجابيًا مهمًا للعملية الدستورية المرتقبة".

واعتبر ان "عقد هذا المؤتمر في بغداد، وبالحضور المرتقب، وبالأجندة المعدة، يعتبر نقلة نوعية في السياسة الخارجية للدولة العراقية"، مشيرا الى ان المؤتمر "فرصة لتأكيد التزام الدول المشاركة بوحدة وسيادة واستقرار العراق".

وينعقد في 28 من شهر آب الجاري، مؤتمر بغداد لدول الجوار، والذي أصبحت تسميته الرسمية "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بحضور رؤساء وممثلين عن ايران وتركيا والاردن والكويت والسعودية والامارات وقطر ومصر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.