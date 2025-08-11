أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يصل بغداد.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

وصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

والتقى لاريجاني، فور وصوله إلى بغداد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وفي وقت لاحق سيجري مشاورات مع الرئاسات الثلاث، إضافة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجمع من قادة الأحزاب العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" تهدف زيارة لاريجاني للعراق، إلى توقيع اتفاقيات أمنية جديدة بين البلدين.

وتفيد وسائل إعلام بأن "لاريجاني سيتوجه غداً إلى النجف، ومن المحتمل أن يلتقي بالمرجع الأعلى علي السيستاني".

علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، عين في هذا المنصب قبل أقل من أسبوع وهي أول زيارة له خارج إيران منذ تسنمه المنصب.

لاريجاني سبق وأن كان رئيسا لمجلس الشورى الاسلامى و كقبل تسمنه منصبه الأخير، كان يمثل المرشد الايراني علي خامنئي بصفته المستشار الأعلى، وقد التقى قبل اسبوعين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة المستشار الأعلى للمرشد.