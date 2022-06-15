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 أمين العصائب يهدد بالرد على تركيا: لن نسكت

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T15:50:32+0000
 أمين العصائب يهدد بالرد على تركيا: لن نسكت

شفق نيوز/ هدد أمين عام حركة عصاب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الاربعاء، بالرد على "العدوان التركي" في سنجار، مشددا أنه "لن يسكت".

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء التركي السافر عـلى أبناء شعبنا في سنجار، لا يمكـن السكوت عنه مطلقـاً مـن أي عراقـي يحمل قطرة مـن الغيـرة عـلى شـعبه، إلا إذا كان قد فقدها هؤلاء الذين سيصمتون صمت القبور".

وتابع ، "بالنسبة لنا، نملك الكثير، لذلك لن نسكت".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وحملّت الادارة المحلية لناحية سنوني في قضاء سنجار، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية مسؤولية حماية المدينة من الغارات الجوية التي ينفذها الجيش التركي وتتسبب بخسائر بشرية ومادية، فيما شددت قوات "الإيزيدخانة" على ضرورة خروج القوات غير النظامية من الناحية.

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