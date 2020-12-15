ميناء الفاو.. البرلمان يستضيف وزير النقل وتحالف العامري يقدم مقترحا

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، استضافة وزير النقل ومدير الموانئ، يوم غد الاربعاء، بعد تعاقد الوزارة مع شركة كورية لبناء ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد، في وقت قدم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري مقترحاً بشأن الميناء.

وقال مصدر في لجنة الخدمات النيابية لوكالة شفق نيوز، إن "نواباً من كتل سياسية مختلفة جمعوا 50 توقيعاً لاستضافة وزير النقل ومدير المواني العراقية وكادر في الوزارة خلال جلسة المقرر انعقادها مساء يوم غد الاربعاء".

وأوضح المصدر، أن "الاستضافة ستتضمن الاستفسار عن طبيعة التعاقد مع شركة دايو الكورية، بالإضافة إلى توجيه بعض الاسئلة المتعلقة بوقت انجاز المشروع واسباب رفض التعاقد مع الشركة الصينية".

من جانبه قال تحالف الفتح، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تابع موضوع إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير ومارافقه في الأشهر والأسابيع الأخيرة من لغط إعلامي وتلكؤ واضح في عمل الشركة المنفذة"، مشيراً إلى أن "نتيجة ذلك تعطيل العمل بهذا المشروع الاستراتيجي لمستقبل العراق الإقتصادي".

ودعا تحالف الفتح إلى "الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية من جهة"، مشدداً ضرورة "إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار".

وأوضح أنه "قد سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام ٢٠١٨ وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء كامل الميناء خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون أن تكلف ميزانية الدولة".

واعرب الفتح عن امله "من مجلس الوزراء اعتماد ذلك"، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى "دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف أمام أي محاولات لتعطيل المشروع وإبعاده عن شبهات الفساد".

وكشفت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن عزم مجلس الوزراء التصويت على شركة "دايو" الكورية وتخويل وزارة النقل التعاقد معها لإنشاء الميناء.