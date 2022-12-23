ميلوني من بغداد: العراق القوي شرط لازدهار الشرق الاوسط وعطلة 25 احترام للمجتمع المسيحي

شفق نيوز/ قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، إن العراق القوي شرط لازدهار الشرق الاوسط.

ووصلت ميلوني صباح اليوم إلى العاصمة بغداد، في زيارة تشمل في وقت لاحق من اليوم مدينة أربيل.

وقال ميلوني لدى وصولها بغداد، إن "اعتبار الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية اشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظيرته الإيطالية في مراسم رسمية جرت صباح اليوم الجمعة.

وسيجري السوداني مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي.