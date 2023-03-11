ميقاتي يعتذر للسوداني لما حصل من "إساءة معاملة" لطلبة عراقيين في لبنان

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، اعتذاراً من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي لما حصل من "إساءة معاملة" لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير تلقى، اليوم، اتصالاً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

واضاف أن ميقاتي أعرب خلال الاتصال عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان، مؤكدًا اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.

بدوره، أكد السوداني، وفق البيان، ثقته في "مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات أبنائنا الطلبة العراقيين في لبنان"، كما قدّم شكره إلى ميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية".

وأمس الاول الخميس، أظهرت لقطات فيديو تظهر تهديد عنصر أمن لبناني لطلاب دراسات عليا عراقيين بقطعة حديدية أثناء مراجعتهم وزارة التربية اللبنانية لمعادلة شهادة البكالوريا.

واستفز مقطع الفيديو العراقيين، حيث عبّروا عن استهجانهم من أسلوب التعامل مع أبناء بلدهم، داعين مسؤوليهم إلى عدم السكوت عما اعتبروه "إهانة وذلا للطلاب العراقيين".

وبعد الحادث، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان بهدف متابعة شؤون الطلبة العراقيين.