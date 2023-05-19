ميقاتي: العراق اليوم في طليعة الدول العربية الساندة للبنان .. السوداني يؤكد مواصلة الدعم

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة في مدينة جدّة، رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الـ(32)، التي تستضيفها السعودية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني اليوم، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين.

وأشار البيان إلى أن ميقاتي، عبر خلال اللقاء، عن تقدير لبنان حكومةً وشعباً لمواقف العراق المساندة واستمرار الدعم بالوقود للشعب اللبناني، وبين أنّ العراق اليوم في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في تجاوز ظروفه وتدعيم استقراره.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن الموقف الداعم للشقيق لبنان في تجاوز الظروف الاقتصادية إنما ينبع من واجب الأخوّة الراسخة بين البلدين، مؤكدا دعم العراق لاستقرار لبنان في تجاوز الصعوبات والتحديات.