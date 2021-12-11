سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمير قطر يهنئ بمئوية الدولة العراقية ويعلن دعماً لتكريس الأمن والاستقرار

Category: سیاسة

Date: 2021-12-11T16:23:32+0000
أمير قطر يهنئ بمئوية الدولة العراقية ويعلن دعماً لتكريس الأمن والاستقرار

شفق نيوز/ هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدا دعمه ودعم بلاده لشعب وحكومة العراق في تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأرسل أمير دولة قطر رسالة الى شعب وحكومة العراق ، قال فيها، "يسرني بمناسبة احتفال جمهورية العراق بذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة العراقية ان أتوجه باسم شعب دولة قطر وبأسمي شخصياً بخالص التهاني والتبركات مقرونة بأطيب التمنيات لشعب العراق الشقيق وحكومته الموقرة".

وأضاف، "لطاما كان العراق مهداً للحضارات ورافداً للانسانية، أسهم بقدر كبير في النهضة العربية على مر العصور، وهو أهل لكل التقدير والوفاء من أمته ومن البشرية جمعاء".

وأكد أمير دولة قطر ،مجدداً على ان "دولة قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب العراق ودعم الاشقاء العراقيين ومساندتهم في جهودهم الرامية لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لبلدهم العزيز".

related

العراق يطالب العالم بالتعامل "عسكرياً" مع الفساد كما تحالف ضد الإرهاب

Date: 2021-09-15 18:11:45
العراق يطالب العالم بالتعامل "عسكرياً" مع الفساد كما تحالف ضد الإرهاب

برلمان الاقليم: يجب على العراق التزام الحياد في النزاع الامريكي الايراني

Date: 2019-09-27 20:56:43
برلمان الاقليم: يجب على العراق التزام الحياد في النزاع الامريكي الايراني

جنايات مكافحة الفساد بالعراق: نواب حاليون ومحافظون ورؤساء مجالس متورطون

Date: 2020-02-16 11:47:48
جنايات مكافحة الفساد بالعراق: نواب حاليون ومحافظون ورؤساء مجالس متورطون

صحيفة بريطانية: ترامب يفكر بإطلاق سراح جنود امريكيين ارتكبوا جرائم حرب بالعراق

Date: 2019-05-23 07:38:21
صحيفة بريطانية: ترامب يفكر بإطلاق سراح جنود امريكيين ارتكبوا جرائم حرب بالعراق

برلماني إيراني يسخر من شمخاني حول مساعدة العراق في مواجهة كورونا

Date: 2020-03-09 14:55:40
برلماني إيراني يسخر من شمخاني حول مساعدة العراق في مواجهة كورونا

تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

Date: 2021-10-22 13:31:24
تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة"

Date: 2021-04-20 07:37:02
إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة"

الصدريون يطمحون لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

Date: 2020-11-17 09:02:25
الصدريون يطمحون لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة